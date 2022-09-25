Из-за войны в Украине лидер Pink Floyd Роджер Уотерс поссорился с Польшей

Официальный представитель Tauron Arena в Кракове, где Уотерс должен был дать два концерта в апреле, сказал, что выступления не состоятся. На сайте концертного тура Уотерса „This Is Not a Drill“ не указаны концерты в Кракове, ранее запланированные на 21-22 апреля.

Ожидалось, что на следующей неделе члены городского совета Кракова проголосуют за предложение назвать Уотерса персоной нон грата, выразив таким образом возмущение позицией музыканта в отношении войны в Украине.

Музыкант уже не раз делал заявления по поводу войны, критикуя Киев. В начале сентября Уотерс написал открытое письмо супруге президента Украины Елене Зеленской, реагируя на ее интервью Би-би-си. Он осуждал поставки оружия „армии киевского правительства“, которые, по его утверждению, затягивают войну. Сооснователь группы Pink Floyd также поддержал идею частичной автономии Донецка и Луганска и обвинял Владимира Зеленского в том, что тот якобы после выборов пошел на поводу у „крайних националистов“.

Зеленская ответила Уотерсу в „Твиттере“, напомнив, что это Россия напала на Украину, а украинцы защищают свою страну и будущее детей. „Если мы откажемся от борьбы, завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны, война закончится“, — написала она.