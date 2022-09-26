Шоураннер „Затерянных в космосе“ Зак Экстрин умер во время пробежки

Эстрину был 51 год. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Точная причина будет известна после вскрытия.

Сценарист также работал над сериалом Fox „Побег из тюрьмы“. Он был исполнительным продюсером и шоураннером паранормальных триллеров ABC „Река“ и „Шепоты“, а также соавтором и исполнительным продюсером проекта „Однажды в стране чудес“.

Незадолго до смерти Эстрин разрабатывал новые проекты в рамках контракта с Netflix. „Зак был любимым сценаристом, продюсером и партнером, чья работа научила нас искать приключения. Нам будет очень не хватать его“, — прокомментировали уход сценариста в руководстве платформы.