Возлюбленная Урмаса Сыырумаа описала свои отношения с бизнесменом: когда две души встречаются вместе, это совпадение, созданное на небесах

После того, как Нормет и Сыырумаа вместе осмотрели владения предпринимателя, на черном Мерседесе приехала молодая женщина Алиса Мелик. Перед камерой Урмас Сыырумаа несколько раз быстро поцеловал возлюбленную, которая моложе его на 36 лет.

В программе ведущий выяснил, как познакомились Урмас и Алиса. Пара некоторое время молчала и смотрела друг на друга. „Я бы сказала, просто узнали друг друга“, - сказала девушка после небольшой паузы. Урмас сказал, что его жизненный опыт преподал ему немало уроков. „Все понимают, если 60 лет я жил такой жизнью ниже пояса, то теперь я на следующем уровне, на уровне сердца“, - объяснил бизнесмен. Он добавил, что поскольку он старше ее, он взял на себя обязанность быть учителем, а Алиса - ученицей. Предметом их учения является жизнь. „Сейчас мы учимся на дому“, - с юмором сказала Сыырумаа. Однако иногда Алиса также является учителем, и бизнесмен сказал, что, по сути, все люди являются учителями друг друга.

Как Алиса описала Урмаса? „Урмас многогранен. Как мужчина, он умеет любить, он заботится, он открыт, полон жизни. Он знает, как научить меня тому, чего я еще не испытывала, особенно на человеческом уровне. Вот где интересна разница в возрасте. Когда две души встречаются вместе, происходит такое совпадение, - говорит она.

Однако, пока Мелик описывала своего мужчину, Урмас в это время проверял средство от комаров. Когда ведущий спросил, не умеет ли Сыырумаа принимать похвалу, бизнесмен ответил, что любому эстонцу неудобно принимать похвалу.

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