На этой неделе пройдет продовольственная ярмарка Tallinn FoodFest: соберутся как профессионалы, так и ценители вкусной еды

В четверг и пятницу ярмарка открыта только для предпринимателей и специалистов из сферы продуктов питания, а в субботу ожидаются все остальные посетители. „Мы считаем, что вкусная еда и непосредственный контакт с ее производителем создают доверие и, мы надеемся, подтверждают, что предпочтение отдается эстонским продуктам“, – сообщил главный организатор ярмарки Тийт Сарв и добавил, что разнообразие вкусов, несомненно, предложат и многие зарубежные гости.



На ярмарке будут объявлены „Кулинарная книга года“, „Рождественский продукт – 2022“, „Молодой повар года“ и в 28-й раз выяснится обладатель титула „Повар года“. „Подобное соревнование заставляет поваров прилагать еще больше усилий, для них оно может стать важным трамплином в мире питания“, – прокомментировал значимость конкурса президент Эстонского объединения шеф-поваров Тайго Лепик. В последний день ярмарки достойным завершением всего мероприятия станет

Эстонский чемпионат барменов, на котором будут готовить безалкогольные коктейли. „Безалкогольные коктейли набирают популярность, и FoodFest – лучшая возможность познакомиться с этими коктейлями и теми, кто их готовит“, – добавил Сарв, по словам которого, в программе всего FoodFest заготовленозаготовлено еще больше сюрпризов, чем прежде.



Продовольственная ярмарка Tallinn FoodFest – это мероприятие, предназначенное для бизнес-клиентов и интересующихся вкусной едой людей, которое пройдет в выставочном центре Eesti Näitused 29.09.–01.10. На ярмарку приглашаются представители пищевой промышленности, питания,

гостиничного хозяйства, торговли и многих других связанных с ними сфер, а также специалисты в данной области из Эстонии и других стран. Ожидается, что в течение трех дней выставочный центр Eesti Näitused посетят более 7000 человек, участие примут 170 экспонентов. Profexpo организует продовольственные ярмарки с 1993 года.