26.09.2022, 12:57
Группа „Би-2“ заявила о возвращении на сцену, но не в России(3)
ФОТО: Youtube
Группа „Би-2“ анонсировала в Telegram-канале начало тура „Best Of“, в рамках которого коллектив планирует посетить разные страны. Через два дня наконец-то вернемся на сцену“, — заявили музыканты.
Первой страной тура станет Узбекистан, группа выступит там 27 сентября. Через два дня „Би-2“ отправится в Казахстан, где у них запланировано два концерта (один из них с оркестром). 22 октября коллектив посетит Армению, а 8 декабря — Израиль.
В последний раз „Би-2“ выступали в Санкт-Петербурге после матча между „Зенитом“ и „Спартаком“ за Суперкубок России. Фронтмен коллектива Лева Би-2 вышел на выступление в шарфе московского клуба, за что был освистан фанатами победившего клуба сине-бело-голубых.