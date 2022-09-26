Шоубиз
26.09.2022, 12:57

Группа „Би-2“ заявила о возвращении на сцену, но не в России

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Би-2
Би-2
ФОТО: Youtube

Группа „Би-2“ анонсировала в Telegram-канале начало тура „Best Of“, в рамках которого коллектив планирует посетить разные страны. Через два дня наконец-то вернемся на сцену“, — заявили музыканты.

Первой страной тура станет Узбекистан, группа выступит там 27 сентября. Через два дня „Би-2“ отправится в Казахстан, где у них запланировано два концерта (один из них с оркестром). 22 октября коллектив посетит Армению, а 8 декабря — Израиль.

В последний раз „Би-2“ выступали в Санкт-Петербурге после матча между „Зенитом“ и „Спартаком“ за Суперкубок России. Фронтмен коллектива Лева Би-2 вышел на выступление в шарфе московского клуба, за что был освистан фанатами победившего клуба сине-бело-голубых.

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