Группа „Би-2“ заявила о возвращении на сцену, но не в России

Первой страной тура станет Узбекистан, группа выступит там 27 сентября. Через два дня „Би-2“ отправится в Казахстан, где у них запланировано два концерта (один из них с оркестром). 22 октября коллектив посетит Армению, а 8 декабря — Израиль.