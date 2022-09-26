26.09.2022, 13:48
Инсайд: Нагиева в „Голос. Дети“ заменит Яна Чурикова
ФОТО: Youtube
Телеведущая Яна Чурикова может заменить Дмитрия Нагиева в десятом сезоне шоу „Голос. Дети“. Об этом сообщила журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале „НЕОПРА, БЛИН!“
„В сеть слили фото со съемочной площадки телепроекта, подтверждающее эту информацию“, — написала Жигалова.
В августе Нагиев заявил о желании уйти из детского „Голоса“ и намерении взять „творческую паузу“. Соведущей юбилейного сезона вновь станет актриса Агата Муцениеце, а кресла жюри займут МакSим, Егор Крид и Баста.
Сама Яна Чурикова не стала подтверждать или опровергать информацию о своем участии в проекте: „Коллеги, я предлагаю вам обратиться по адресу — в пресс-службу „Первого“. Может они сейчас комментируют, а может и нет“, — сказала она.