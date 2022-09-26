Собрание легендарного коллекционера Якова Рубинштейна — снова в Таллинне!
С 1 октября в Музее Миккеля открыта выставка „Возвращение. Художественное собрание Якова Рубинштейна“. Ее экспонаты поступили в Эстонию из Германии, куда судьба привела нынешнюю владелицу частной коллекции, Таню Рубинштейн-Хоровиц, выросшую в Москве в доме своего знаменитого дедушки-коллекционера.
Собрание Якова Рубинштейна демонстрируется в Художественном музее Эстонии не в первый раз – выставки частной коллекции в Кадриоргском дворце состоялись в 1966, 1976 и 1978 году. Нынешняя выставка – часть программы, приуроченной к 25-му юбилею Музея Миккеля.
Яков Евсеевич Рубинштейн (1901–1983) относился к послевоенному поколению первых советских коллекционеров искусства, начавших свою деятельность во второй половине 1950-х, после смерти Сталина, когда покупка произведений расценивалась как подозрительное поведение и даже могла повлечь за собой уголовное наказание.
Коллекция Рубинштейна была во многих отношениях уникальной благодаря и своей обширности, высокой художественной ценности работ и нетрадиционному отбору художников. Рубинштейн собирал работы художников русского авангарда, когда официально они были запрещены как представители „враждебного формализма“.
Ещё одна особенность его коллекции — выбор работ по эстетическим характеристикам, без погони за известными именами. Помимо картин знаменитых мастеров он приобретал и наследие малоизвестных, зачастую репрессированных художников. Ещё два немаловажных тематических направления его коллекции — это эскизы театральных декораций и костюмов, а также графические портреты современных ему деятелей искусства и интеллектуалов. Все эти темы представлены на выставке в Музее Миккеля, однако немалая часть когда-то легендарной коллекции рассредоточена по российским музеям и частным собраниям.
С Эстонией Яков Рубинштейн был связан тесными семейными узами — семья его брата проживала здесь с 1920-х годов. „Проводя лето в Кясму и Таллинне и организовывая свои выставки в художественном музее, он общался с эстонскими коллекционерами и искусствоведами. Включив выставку коллекции Рубинштейна в программу, посвященную юбилею Музея Миккеля, художественный музей стремится привлечь внимание к истории коллекционирования искусства в советский период и к тому, насколько непросто исследовать эту тему“, — поясняет Александра Мурре, директор Музея Миккеля.
В день открытия выставки для публики —1 октября — с собранием Якова Рубинштейна познакомит посетителей куратор Ольга Сугробова-Рот (на русском языке) и владелица коллекции Таня Рубинштейн-Хоровиц (на английском языке с переводом на эстонский). Со всеми программами для публики можно ознакомиться на сайте музея. В день открытия выставки с 12:00 до 15:00 в Музее Миккеля также пройдет семинар, посвященный 25-й годовщине основания музея.