Собрание легендарного коллекционера Якова Рубинштейна — снова в Таллинне!

Собрание Якова Рубинштейна демонстрируется в Художественном музее Эстонии не в первый раз – выставки частной коллекции в Кадриоргском дворце состоялись в 1966, 1976 и 1978 году. Нынешняя выставка – часть программы, приуроченной к 25-му юбилею Музея Миккеля.

Яков Евсеевич Рубинштейн (1901–1983) относился к послевоенному поколению первых советских коллекционеров искусства, начавших свою деятельность во второй половине 1950-х, после смерти Сталина, когда покупка произведений расценивалась как подозрительное поведение и даже могла повлечь за собой уголовное наказание.

Коллекция Рубинштейна была во многих отношениях уникальной благодаря и своей обширности, высокой художественной ценности работ и нетрадиционному отбору художников. Рубинштейн собирал работы художников русского авангарда, когда официально они были запрещены как представители „враждебного формализма“.

Ещё одна особенность его коллекции — выбор работ по эстетическим характеристикам, без погони за известными именами. Помимо картин знаменитых мастеров он приобретал и наследие малоизвестных, зачастую репрессированных художников. Ещё два немаловажных тематических направления его коллекции — это эскизы театральных декораций и костюмов, а также графические портреты современных ему деятелей искусства и интеллектуалов. Все эти темы представлены на выставке в Музее Миккеля, однако немалая часть когда-то легендарной коллекции рассредоточена по российским музеям и частным собраниям.