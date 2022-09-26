КАДР | Рената Литвинова приехала в Таллинн в преддверии своего моноспектакля

В пятницу, 30 сентября, на сцене театрального центра Vaba Lava выступит Рената Литвинова со своим моноспектаклем „Кактус“. Несколько месяцев назад эта новость взбудоражила местную публику после того, как стала известна цена билетов. Об этом мы писали тут.