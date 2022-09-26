26.09.2022, 19:01
КАДР | Рената Литвинова приехала в Таллинн в преддверии своего моноспектакля
ФОТО: | AP
В пятницу, 30 сентября, на сцене театрального центра Vaba Lava выступит Рената Литвинова со своим моноспектаклем „Кактус“. Несколько месяцев назад эта новость взбудоражила местную публику после того, как стала известна цена билетов. Об этом мы писали тут.
Несмотря на то, что спектакль состоится в пятницу, как всегда элегантная Литвинова уже приехала в Таллинн, о чем свидельствует ее аккаунт в соцсети.
„Итак, наша французская труппа скоро выезжает в Таллинн. И З0 сентября мы сыграем для публики новую пьесу „Кактус“ - о любви. Время действия - здесь и сейчас…“, - написала актриса три дня назад под анонсом пятничного мероприятия.