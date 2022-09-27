Россия не стала выдвигать своего претендента на „Оскар“, глава российского оскаровского комитета ушел в отставку

В своем письме членам комитета Чухрай он назвал решение Киноакадемии „неправовым“, заявил, что оно было принято „в одностороннем порядке“ и „через голову оскаровской комиссии“, а с членами организации „не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении“.

„Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации“, — говорится в письме Чухрая. Он также добавил, что вместе с ним комитет покидает режиссер Николай Досталь.

Ранее мнения российских кинематографистов о необходимости выдвижения фильма на „Оскар“ разделились. Так, члены Российского оскаровского комитета Алексей Учитель и Андрей Кончаловский считали, что Россия должна выдвинуть фильм, „несмотря на политическую обстановку“. Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.