ВИДЕО | Клан растет: Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Хилария — инструктор по йоге и вторая жена знаменитости. Они оформили отношения в июне 2012 года. С тех пор их семья постоянно росла. У пары уже есть шесть детей, а сейчас на свет появилась седьмая дочь. Девочку назвали Иларией Каталиной Иреной.

„Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту — Иларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме“, — поделилась Хилария Болдуин.

Многодетная мама опубликовала трогательные снимки. На них кроха, едва появившаяся на свет, уже позирует. Старшие братья и сестры встретили малышку очень тепло. На фото они нежно держат малютку на руках.

Ранее в браке родились: Кармен Габриэла (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), Ромео Алехандро Дэвид (2018), Эдуардо Пау Лукас (2020) и Мария Люсия Виктория (2021). Ёще одна дочь Болдуина — Айрленд Элис — родилась в браке с актрисой Ким Бейсингертв октябре 1995 года. Девушка уже нашла себя и пошла по стопам известных родителей. Она выбрала стезю модели, актрисы, кинопродюсера.

Сам Алек Болдуин также родился в многодетной семье: у него три брата — Стивен, Дэниэл и Уильям (все стали актёрами) и две сестры — Элизабет и Джейн (обе к кино не имеют никакого отношения).

А Адам Болдуин („Цельнометаллическая оболочка“, „Уайетт Эрп“) и Майкл Болдуин („Фантазм“) к семейному клану не принадлежат.