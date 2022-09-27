„Голос Дарта Вейдера“ Джеймс Эрл Джонс завершил актерскую карьеру

Интересно, что артист передал права на свой голос компаниям Lucasfilm и Respeecher: при помощи искусственного интеллекта они воссоздадут привычную для фанатов речь Дарта Вейдера. Сам Джонс полагает, что он уже не в том возрасте, чтобы озвучивать падшего джедая в дальнейшем.

Помимо „голоса Вейдера“ Джонс известен участием в фильмах и сериалах „Доктор Стрейнджлав, или Как я полюбил атомную бомбу“, „Конан-варвар“, „Поездка в Америку“, „Охота за „Красным Октябрем“, „Игры патриотов“, „Голый пистолет 33 1/3“, „Звёздные врата SG-1“, „Два с половиной человека“, „Доктор Хаус“, „Теория большого взрыва“. Также он озвучил Муфасу в мультфильме „Король Лев“.

С Вейдером артист „дружен“ с первого его появления на экране (1977) и работал над его образом в общей сложности в десяти проектов — от собственно „Звёздных войн“ до мультсериалов и даже игры по мотивам саги.