Робби Уильямс выступит в Риге с юбилейным туром

Робби Уильямс - английский автор-исполнитель и артист, удостоенный множества наград и рекордов. В рамках нового концертного тура „XXV“ мы услышим лучшие хиты за 25 лет в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, от любимых публикой песен „Angels“, „Let Me Entertain You“ до „She's the One“ и многих других. Последний альбом „XXV“ побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте - это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом, с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, превзойдя рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли. Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории Великобритании.

Выход альбома „XXV“ в сентябре 2022 года знаменует тот факт - примечательный, невероятный, неоспоримый - что прошло уже более двадцати пяти лет с тех пор, как Робби Уильямс ушел из бойз-бенда Take That и начал сольную карьеру, которую никто, даже он сам, еще не мог себе представить. Что произошло с тех пор... ну, часть истории можно рассказать с помощью размашистых продаж и статистики: более 85 миллионов альбомов, проданных по всему миру, четырнадцать альбомов номер один в Великобритании; четырнадцать синглов номер один; наибольшее количество билетов на концерт, проданных за день (1. 6 миллионов 19 ноября 2005 года), запись трех концертов в Knebworth для 375 000 человек в 2003 году, параллельные грандиозные успехи его свинг-альбомов и воссоединенных Take That, беспрецедентные и непревзойденные 18 наград Brit, рождественский альбом, судейство на X-Factor, мюзикл „Королевской шекспировской компании“ „The Boy In The Dress“, многочисленные сотрудничества в музыке, искусстве, радио, книгах, моде, телевидении и кино, и так далее, и так далее, и так далее.