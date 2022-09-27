Робби Уильямс выступит в Риге с юбилейным туром
Робби Уильямс возвращается на сцену со своими лучшими хитами. В следующем году артист отметит 25-летие своей отмеченной наградами сольной карьеры и выступит в Arena Riga 9 марта. Билеты в продаже с 30 сентября 11 часов утра в сети Piletilevi. Члены концертных клубов Live Nation Estonia, FBI и фестиваля Positivus смогут приобрести билеты раньше в предварительной продаже с 28 сентября 11 утра, используя код, который будет выслан зарегистрированным пользователям.
Робби Уильямс - английский автор-исполнитель и артист, удостоенный множества наград и рекордов. В рамках нового концертного тура „XXV“ мы услышим лучшие хиты за 25 лет в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, от любимых публикой песен „Angels“, „Let Me Entertain You“ до „She's the One“ и многих других. Последний альбом „XXV“ побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте - это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом, с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, превзойдя рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли. Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории Великобритании.
Выход альбома „XXV“ в сентябре 2022 года знаменует тот факт - примечательный, невероятный, неоспоримый - что прошло уже более двадцати пяти лет с тех пор, как Робби Уильямс ушел из бойз-бенда Take That и начал сольную карьеру, которую никто, даже он сам, еще не мог себе представить. Что произошло с тех пор... ну, часть истории можно рассказать с помощью размашистых продаж и статистики: более 85 миллионов альбомов, проданных по всему миру, четырнадцать альбомов номер один в Великобритании; четырнадцать синглов номер один; наибольшее количество билетов на концерт, проданных за день (1. 6 миллионов 19 ноября 2005 года), запись трех концертов в Knebworth для 375 000 человек в 2003 году, параллельные грандиозные успехи его свинг-альбомов и воссоединенных Take That, беспрецедентные и непревзойденные 18 наград Brit, рождественский альбом, судейство на X-Factor, мюзикл „Королевской шекспировской компании“ „The Boy In The Dress“, многочисленные сотрудничества в музыке, искусстве, радио, книгах, моде, телевидении и кино, и так далее, и так далее, и так далее.
После триумфального шоу „Возвращение домой“ в Стоуке в июне 2022 года у него переполнился сгусток накопившейся энергии, готовый отыграть все не сыгранные концерты и спеть все песни, не спетые в годы пандемии, начиная с „XXV“, турне которого начнется в этом году в октябре. „Это мой удел на всю жизнь, — говорит Уильямс, — и я не собираюсь прекращать это в ближайшее время. Я люблю свою работу, то, что мне дали, и возможности, которые я должен создать. И я все еще очень амбициозен“.
Билеты в продаже с 11:00 30 сентября на Piletilevi. Члены Live Nation Estonia, FBI и фестивального концертного клуба Positivus смогут купить билеты заранее, с 11:00 28 сентября, используя код предварительной продажи.