Шоубиз
27.09.2022, 18:10

Выступление Наташи Королевой в желто-синих цветах озадачило российских поклонников

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Н. Королева
Н. Королева
ФОТО: Youtube

Певица Наташа Королёва выступила в одном из ночных клубов Москвы в синем платье на фоне желтых лент-флагов.

Артистка исполняла песню „Желтые тюльпаны“, из-за чего и были использованы ленты желтого цвета. Такой жест был довольно неоднозначно воспринят поклонниками. Некоторые пользователи предположили, что подобным образом Королева попыталась обозначить свою политическую позицию.

— Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье.
— Синее платье и желтые флаги — к чему бы это?
— Кто-то пытается переобуться в полете? Где Тарзан?

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