Выступление Наташи Королевой в желто-синих цветах озадачило российских поклонников

Артистка исполняла песню „Желтые тюльпаны“, из-за чего и были использованы ленты желтого цвета. Такой жест был довольно неоднозначно воспринят поклонниками. Некоторые пользователи предположили, что подобным образом Королева попыталась обозначить свою политическую позицию.

— Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье.

— Синее платье и желтые флаги — к чему бы это?

— Кто-то пытается переобуться в полете? Где Тарзан?