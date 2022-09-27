27.09.2022, 18:10
Выступление Наташи Королевой в желто-синих цветах озадачило российских поклонников(3)
ФОТО: Youtube
Певица Наташа Королёва выступила в одном из ночных клубов Москвы в синем платье на фоне желтых лент-флагов.
Артистка исполняла песню „Желтые тюльпаны“, из-за чего и были использованы ленты желтого цвета. Такой жест был довольно неоднозначно воспринят поклонниками. Некоторые пользователи предположили, что подобным образом Королева попыталась обозначить свою политическую позицию.
— Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье.
— Синее платье и желтые флаги — к чему бы это?
— Кто-то пытается переобуться в полете? Где Тарзан?