Скончался певец Борис Моисеев

Об этом сообщил его арт-директор, передает Starhit. В 2010 году исполнитель хита „Голубая луна“ перенес первый инсульт. Спустя пять лет Моисеева настиг второй. Из-за недуга у артиста перестали двигаться левая рука и верхняя губа.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве, Беларусь. Окончив школу, уехал в Минск, где поступил в Минское хореографическое училище. Учился у балерины Нины Млодзинской. Окончил училище как классический танцовщик. Работал на Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком. Выступал в варьете в Юрмале, где его заметила Алла Пугачева и пригласила в свое шоу. Являлся многократным лауреатом российских музыкальных премий „Овация» и „Золотой граммофон». Весной 2015 года прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья.

