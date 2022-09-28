Из-за проблем с сердцем госпитализирован Александр Калягин(3)
Александр Калягин на протяжении нескольких лет периодически проходит лечение от хронических заболеваний. Врачи приняли решение госпитализировать мэтра в медцентр, — сообщает „СтарХит“.
Сейчас 80-летний Александр Калягин находится в столичном кардиоцентре — его госпитализировали буквально на днях.
Основателя и художественного руководителя московского театра Et Cetera положили в отделение хирургического лечения интерактивной патологии. Медики пытаются вылечить сердечную недостаточность, которая беспокоит актера долгие годы, но ситуацию осложняет ряд хронических заболеваний мэтра.
Пока непонятно, в каком состоянии находится Александр Александрович. Ранее он отмахивался от вопросов журналистов о своем самочувствии. Для него на первом месте всегда была семья и работа, поэтому о болячках он старается не думать.