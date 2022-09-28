28.09.2022, 14:30
„Евровидение-2023“: Ливерпуль или Глазго?
ФОТО: CORINNE CUMMING 2022
Глазго (Шотландия) и Ливерпуль (Англия) вышли в финал конкурса на проведение „Евровидения-2023“. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, города-конкурсанты представили „самые сильные заявки“.
В финале представители конкурса обсудят детали организации с официальными представителями обоих городов. Победителя объявят в ближайшие несколько недель.
Организаторы планируют „воздать должное прекрасной Украине» и показать разнообразие творческих талантов Великобритании. В конкурсном отборе изначально участвовали 20 городов-претендентов, однако из них комиссия отобрала только семь, так как они имели наибольший опыт в организации мероприятий такого масштаба.