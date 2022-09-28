„Евровидение-2023“: Ливерпуль или Глазго?

В финале представители конкурса обсудят детали организации с официальными представителями обоих городов. Победителя объявят в ближайшие несколько недель.

Организаторы планируют „воздать должное прекрасной Украине» и показать разнообразие творческих талантов Великобритании. В конкурсном отборе изначально участвовали 20 городов-претендентов, однако из них комиссия отобрала только семь, так как они имели наибольший опыт в организации мероприятий такого масштаба.