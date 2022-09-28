„Прости и прощай“: звезды вспоминают ушедшего Бориса Моисеева

„Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай“, — написала Алла Пугачёва в личном блоге. Моисеев начинал карьеру как танцор Примадонны. В последние годы жизни исполнительница поддерживала друга и отправляла ему продукты.

„Ушел из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря! Соболезнования близким!“ — добавил Максим Галкин.

„Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда“, — отметила Кристина Орбакайте.

„Дорогой Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют „Кармен“ на советском телевидении, ставший моим первым хитом, вышел в эфире „Утренней почты“ 7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио „Экспресси“я. Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени. Это всегда будет жить в моей памяти. Также как и наша дружба длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг. „Где же ты где, звездочка алая?..“ кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе“, — написал Филипп Киркоров.

Лев Лещенко считает, что Моисеев был порядочным человеком. Он подчеркнул, что вокалист никогда не желал окружающим зла. „Еще и болезнь эта. Она, конечно, принесла немало несчастий ему“, — сказал мэтр.

„Ну, Боря Моисеев — это ветеран нашей эстрады и шоу-бизнеса. Прекрасный танцовщик и певец, я его помню, когда он еще с Аллой Борисовной работал в трио „Экспрессия“. Я считаю, что он история эстрады. Жалко очень Борю, выношу соболезнования зрителям, его родным и близким“, — высказался Владимир Винокур.