„Прости и прощай“: звезды вспоминают ушедшего Бориса Моисеева
Вчера в возрасте 68 лет умер танцор и вокалист Борис Моисеев. Друзья, коллеги и журналисты прощаются с артистом.
„Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай“, — написала Алла Пугачёва в личном блоге. Моисеев начинал карьеру как танцор Примадонны. В последние годы жизни исполнительница поддерживала друга и отправляла ему продукты.
„Ушел из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря! Соболезнования близким!“ — добавил Максим Галкин.
„Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда“, — отметила Кристина Орбакайте.
„Дорогой Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют „Кармен“ на советском телевидении, ставший моим первым хитом, вышел в эфире „Утренней почты“ 7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио „Экспресси“я. Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени. Это всегда будет жить в моей памяти. Также как и наша дружба длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг. „Где же ты где, звездочка алая?..“ кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе“, — написал Филипп Киркоров.
Лев Лещенко считает, что Моисеев был порядочным человеком. Он подчеркнул, что вокалист никогда не желал окружающим зла. „Еще и болезнь эта. Она, конечно, принесла немало несчастий ему“, — сказал мэтр.
„Ну, Боря Моисеев — это ветеран нашей эстрады и шоу-бизнеса. Прекрасный танцовщик и певец, я его помню, когда он еще с Аллой Борисовной работал в трио „Экспрессия“. Я считаю, что он история эстрады. Жалко очень Борю, выношу соболезнования зрителям, его родным и близким“, — высказался Владимир Винокур.
Станислав Садальский напомнил старую историю. Моисеев рассказывал, что во время поездки в Париж встретился с местной прорицательницей. Гадалка заявила, что он умрет в 86 лет, а в 55 артиста ожидает творческий расцвет. По словам Моисеева, второе предсказание сбылось, однако „расцвет был скоротечен“. Через два года после 55-летнего юбилея у музыканта случился инсульт. Садальский заявил, что прорицательница увидела числа 55 и 68 зеркальными. „Как страшно для артиста лишиться возможности выходить к зрителям! Боря говорил, что ему до сих пор снится сцена, и как он выступает на ней“, — написал актер.
„Боря… Прости… Лети.. Смейся… Не плачь.. Люблю“, — кратко написала Лолита Милявская.
По словам Сергея Пенкина, Моисеев был талантливым режиссером и хорошим танцором. „Очень жаль, что в последнее время он так мучился. И вдвойне жаль, что мы все потеряли такого талантливого человека“, — поделился Пенкин.
„Я много раз работала в студии для Бориса, и каждый раз для меня это был приятный опыт. Мне очень печально, что так случилось, что в конце своей жизни он так тяжело болел“, — посетовала Мария Кац.
„Светлая память Боре Моисееву. Он был светлый, добрый и порядочный человек. Соболезнования родным, близким, друзьями. Очень жаль. Видите, он еще так долго мучился своей болезнью. В последнее время мы не близко общались. Он был крайне порядочным человеком. Вот и все. У меня очень хорошие воспоминания о нем“, — сказал Иосиф Пригожин.
Лайма Вайкуле, дружившая с музыкантом более 30 лет, опубликовала архивный снимок. Певица не стала много писать. „Уходят от меня друзья“, — поделилась артистка.
„Боречка, я просто в это не верю… Скорблю и плачу, — сообщила Ирина Понаровская. — Ты — потрясающий, добрый, человечный, невероятно талантливый… Не хочу в прошедшем времени писать. Сложно в это поверить!“
„Сегодня не стало моего друга, талантливого артиста — Бориса Моисеева. Мы всей страной переживали за его здоровье — очень радовались, когда оно улучшалось, и каждый раз сердце сжималось, когда мы слышали неутешительные новости. Боря — это пример настоящего человека с большой буквы, который оставался им всегда и при любой ситуации, несмотря на всю грязь шоу-бизнеса. Ушел из жизни мой очередной друг... Сегодня я скорблю... Покойся с миром, дорогой Боря“, — заявила Любовь Успенская.
„В моей душе он тоже оставил заметный след, и на нашей эстраде он открыл новую и яркую страницу“, — заявил музыкальный критик Сергей Соседов. Он назвал Моисеева „ярким человеком“, который работал в своем индивидуальном стиле.