Концерт украинской группы Бумбокс в Таллинне отменяется

„Три концерта, которые Бумбокс сыграли в конце августа, были очень особенными - мы об этом писали. И очень ждали продолжения тура. Октябрь должен был начаться с концертов в странах Балтии. Но, к большому сожалению, из-за малого количества проданных билетов, мы вместе с промоутерами вынуждены их отменить. Спасибо всем, кто купил билеты, приносим извинения за неудобства. Промоутеры вернут всем деньги, по любым вопросам, связанным с возвратом средств можно обращаться на мейл: info@fishcanfly.org“, - написала группа.