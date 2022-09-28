„Звездный путь“ зашел в тупик

Месяц назад стало известно, что проект лишился режиссера — Мэтт Шакман покинул свой пост из-за плотного графика и съемок уже третьей версии „Фантастической четверки“ для Marvel. Компания до сих пор в поисках нового постановщика картины.

Премьера очередного фильма с Крисом Пайном в главной роли должна была состояться 9 июня следующего года, однако позже релиз перенесли на 22 декабря.

Впрочем, фанаты „Стар Трека“ — наименее „обездоленная“ часть каких бы то ни было франшиз. Помимо новых полнометражных фильмов есть 10 старых, связанных с оригинальным сериалом и „Следующим поколением“, собственно эти сериалы, ещё три завершённых (с учётом анимационного продолжения оригинального — четыре) и продолжающие выходить „Дискавери“, „Пикар“, „Странные новые миры“ (премьеры очередных сезонов ожидаются в следующем году), анимационные „Нижние палубы“ (2-й сезон выходит в настоящее время) и „Протозвезда“.