Что человеку для счастья надо? Секс только на восьмом месте

Для многих из нас секс связан с сильным удовольствием, и даже существует теория о том, что многие люди почти все свои поступки на подсознательном уровне совершают из-за тех или иных сексуальных желаний. Однако новое исследование, проведённое одной сетью стоматологических клиник Великобритании, показало, что в рейтинге занятий, которые делают людей счастливыми, секс занимает лишь восьмую строчку. И от него максимальный уровень счастья испытывает только 22% участников опроса. На первом же месте с результатом 40% расположился просмотр телевизора.