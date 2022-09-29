Умер рэпер Coolio — исполнитель хита Gangsta's Paradise

По словам Поузи, музыкант умер в доме своего друга в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти неизвестна. Медики подозревают, что у Кулио остановилось сердце, рассказал менеджер.

Кулио наиболее известен благодаря треку „Gangstaʼs Paradise“ из одноименного альбома 1995 года, который считается классикой гангстерского рэпа. Песня стала саундтреком к фильму „Опасные умы“ с Мишель Пфайффер, была признана самым продаваемым синглом 1995 года в США, а Кулио удостоили премии „Грэмми“ за лучшее сольное исполнение рэпа.