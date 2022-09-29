РЕЦЕНЗИЯ | Профессия - пациент. На сцене Городского театра „Вдова Полковника“ приобрела новое и яркое современное звучание

Прекрасную метафору одиночества создал на сцене Хобувески художник Мартин Миксон: в центре стоит стол с бесчисленными яствами, накрытый на восемь-десять персон, которые никогда не придут, никогда не поднимут бокалы, не выпьют шампанское или коньяк, не будет шумного застолья, а будет только безнадежное приготовление к нему. Вдова полковника – Анне Рээманн – вбежит в гостиную в пальто и сапогах, словно боится опоздать на встречу, окинет взглядом зал, словно выбирая собеседника, попросит одного из зрителей помочь ей снять сапоги, повесит на стул горжетку, кажется, шкурка, снятая с шеи – единственное „живое“ существо в пустом доме, где, впрочем, есть звонок для вызова старого слуги (Арго Аадли), который появляется, чтобы молча измерить героине давление, добавить какое-то блюдо на стол и, старчески шаркая, скрыться. Иногда сцену пересекают еще два сюрреалистических персонажа, не обращающих внимания на вдову, возможно, это – просто плод ее воображения…

Родственники редко годятся для этого – у них слишком много своих дел, они, видите ли, всегда чем-то заняты. И счастье можно обрести… только в очереди к врачу. О, сколько ярких впечатлений можно вынести из поликлиники! Врач может быть внимательным или, напротив, равнодушным, медсестра отзывчивой или забывчивой, диагноз может быть угрожающим или сулящим выздоровление. А одна дама в очереди сказала… А один господин на это ответил… А какая приятная усталость накатывает после целого дня в поликлинике – рабочий день был насыщенным, рецепты получены (аптеке можно посвятить следующий день), назначены процедуры, жизнь бьет ключом.

Анне Рээманн максимально, просто бесстрашно окарикатуривает свою героиню, ее хочется назвать клоунессой, персонажем, которых умел отыскивать только Феллини; она позволяет себе цирковые гэги: выпивает стакан воды, вздыхает, хочет продолжить монолог, но все-таки выпивает второй стакан, хочет продолжить монолог, но, помедлив секунду, выпивает третий стакан, потом четвертый, пока зритель не начнет хохотать. Она пьет коньяк рюмку за рюмкой, пьет шампанское бокал за бокалом, ест и ест, перемежая еду с приемом лекарств. Она несколько раз переодевается, и всякий раз ее наряд выглядит всё более нелепо – халат не запахивается, платье не застегивается, розовое воздушное одеяние с золотыми перчатками и жемчужным ожерельем делает ее жалкой.

Ее профессия – вдова полковника, а до этого – жена полковника. Единственное удовольствие, оставшееся в жизни – еда, единственное утешение – пара рюмок коньяка, единственный предмет разговора с подругами (не уверена, что они существуют в реальности, хотя она о них и рассказывает) – болезни, загадочные диагнозы, возможность произнести некое словосочетание на латыни, которое, на самом деле, бессмысленно. Но так хочется быть значимой, обращать на себя внимание хотя бы редкостным и, желательно, неизлечимым недугом.