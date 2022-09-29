64-летний Игорь Скляр собрался воевать, а 56-летний Иван Охлобыстин „не проходит по возрасту“

При этом 56-летний апологет „русского мира“ Иван Охлобыстин „сожалеет“, что сам на фронт попасть не может из-за возраста. Зато уверяет, что готов к службе Михаил Пореченков, который, по идее, тоже не проходит по возрасту в свои 53. Правда, у него есть неоконченное военное образование: „срочная служба в стройбате“ (а точнее — прерванное из-за многократных нарушений дисциплины обучение в Таллиннском высшем военно-политическом строительном училище). В этом плане у Охлобыстина шансов даже больше: он отслужил ещё в советское время в ракетных войсках. Кстати, как раз в Ростове, куда планирует отправиться Скляр.