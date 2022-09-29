64-летний Игорь Скляр собрался воевать, а 56-летний Иван Охлобыстин „не проходит по возрасту“
Игорь Скляр готовится к отправке на фронт. Звезда советского кино, несмотря на возраст, решил отдать долг Родине и во что бы то ни стало защитить ее, — сообщает „СтарХит“. От кого защитить — не сообщает.
Народный артист России Игорь Скляр подтвердил отъезд в зону боевых действий. „У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!“ — сообщил актер, которому в декабре исполнится 65.
При этом 56-летний апологет „русского мира“ Иван Охлобыстин „сожалеет“, что сам на фронт попасть не может из-за возраста. Зато уверяет, что готов к службе Михаил Пореченков, который, по идее, тоже не проходит по возрасту в свои 53. Правда, у него есть неоконченное военное образование: „срочная служба в стройбате“ (а точнее — прерванное из-за многократных нарушений дисциплины обучение в Таллиннском высшем военно-политическом строительном училище). В этом плане у Охлобыстина шансов даже больше: он отслужил ещё в советское время в ракетных войсках. Кстати, как раз в Ростове, куда планирует отправиться Скляр.