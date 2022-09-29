Концерты украинской группы „Воплі Відоплясова“ в Эстонии переносятся на начало 2023 года

Как рассказали организаторы концертов, существует ряд проблем, которые не удалось решить до проведения мероприятий, поэтому было решено перенести их на более удобное время.

Вся подробная информация о билетах появится на Piletilevi чуть позже.

В своем аккаунте в Instagram лидер группы Олег Скрипка также написал, что концерты в Эстонии и Финляндии будут перенесены.

„Друзья, мы знаем как сильно Вы ждали нашего выступления в Финляндии и Эстонии. Но в связи с обостренной ситуацией на границах, мы вынуждены перенести концерты на неопределенный срок. Даты концертов, мы сообщим, как только будут определены новые. Спасибо за понимание! Слава Украине💛💙“.

„Воплі Відоплясова“ - украинская группа, созданная в 1986 году, является основателем украинского рок-н-ролла и этно-рока.