Шоубиз
29.09.2022, 15:35

СМИ: Алла Пугачева вновь покинула Россию

 
А. Пугачева
А. Пугачева
ФОТО: Youtube

Народная артистка СССР Алла Пугачева уехала из России, сообщают „Известия“. Предположительно, артистка вместе с двумя детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково.

Некий „осведомленный источник“ якобы сообщил изданию, что обратного билета у певицы нет.

Кроме того, в сети появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привозит Пугачеву в аэропорт, а затем покидает его. На этой же машине Пугачева приезжала с детьми на линейку в школу на 1 сентября.

В начале спецоперации Пугачева с Галкиным улетели в Израиль, в конце августа артистка вернулась. Когда мужа признали иноагентом, она также попросила признать ее иноагентом. Звезду после этой просьбы, однако, проверяют на предмет „дискредитации российской армии“.

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