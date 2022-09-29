29.09.2022, 15:35
СМИ: Алла Пугачева вновь покинула Россию
ФОТО: Youtube
Народная артистка СССР Алла Пугачева уехала из России, сообщают „Известия“. Предположительно, артистка вместе с двумя детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково.
Некий „осведомленный источник“ якобы сообщил изданию, что обратного билета у певицы нет.
Кроме того, в сети появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привозит Пугачеву в аэропорт, а затем покидает его. На этой же машине Пугачева приезжала с детьми на линейку в школу на 1 сентября.
В начале спецоперации Пугачева с Галкиным улетели в Израиль, в конце августа артистка вернулась. Когда мужа признали иноагентом, она также попросила признать ее иноагентом. Звезду после этой просьбы, однако, проверяют на предмет „дискредитации российской армии“.