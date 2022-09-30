1 октября - день музыки: Таня Михайлова споет под оркестр, лучшие пианисты Эстонии сыграют вместе

Праздник завершится торжественным вручением музыкальных премий года в новом концертном зале Viimsi Artium. Десять наград, присуждаемых Эстонским музыкальным советом и Фондом звукового искусства Капитала культуры, достанутся самым заметным музыкальным деятелям и коллективам в сезоне 2021/2022, еще две премии вречаются за многолетнюю профессиональную деятельность. Эстонское телевидение будет вести прямую трансляцию торжественной церемонии.

В день музыки живым звучанием ярких эстонских исполнителей и коллективов можно будет насладиться повсюду: от Таллинна до Йыхви. В течение дня есть возможность услышать выступление камерного хора Voces Tallinn, New Wind Jazz Orchestra, ансамбля Auftakt, Collegium Musicale, струнного оркестра Образовательной коллегии Ваналинна, Таллиннского полицейского оркестра и многих других. Прозвучат произведения эстонских композиторов Тауно Айнтса, Пярта Уусберга, Кирилла Креэка, Хейно Эллера.

В Международный день музыки Национальная опера „Эстония“ проведет тур по закулисью постановки „Ravel:Ravel“. Гости попадут в самое сердце театра, смогут увидеть устройство сцены и узнать о том, каким образом идея создания спектакля воплощается на сцене. Мероприятие – бесплатное. Русский театр в этот же день пригласит на новую экспериментальную сцену RING на сольный концерт композитора Александра Жеделёва, который выступит с часовой программой электронной музыки в стиле IDM, Downtempo, Future Jazz.

1 октября специальную программу представит Таллиннская школа музыки и балета (MUBA). Жителей Силламяэ порадуют ансамбли, работающие на базе городской музыкальной школы, а Йыхвиский концертный зал отдаст свою сцену под „Испанскую ночь“. На концерте прозвучат популярные испанские песни, арии и дуэты из опер в сопровождении фортепиано и гитары, зрители также увидят танец фламенко. Подробнее о мероприятиях Дня музыки: http://www.muusikapäev.ee.

Программа концертов Международного дня музыки в Эстонии – это уникальный проект, в котором организаторы и музыканты принимают участие на добровольной основе, многие мероприятия для публики – совершенно бесплатны!