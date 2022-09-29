Брюс Уиллис продался российской компании (как образ)

Согласно договору о продаже прав, компания сможет использовать „цифрового двойника“ Уиллиса в рекламных роликах и кинопроектах. Образ актера уже появлялся таким способом в рекламе, а сам он отреагировал на это довольно положительно.

Этой весной Брюс Уиллис объявил о завершении творческой карьеры. Актеру диагностировали афазию (расстройство речи), из-за которой ему все труднее заучивать реплики и работать на съемках. 23 сентября состоялась премьера одного из последних проектов с Брюсом Уиллисом — фильма „Под наблюдением“. По традиции большим событием в мире кино он не стал: средняя оценка на IMDB — 3,6 из 10.