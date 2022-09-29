29.09.2022, 19:00
Дамы — вперед! Названы 250 лучших песен 90-х
ФОТО: | AFP
Ремикс на композицию Мэрайи Кэри „Fantasy“ лидировал в списке лучших песен 90-х. Топ-250 составило издание Pitchfork.
Ремикс на песню „Fantasy“ создан совместно с американским рэпером Ol' Dirty Bastard в 1995 году. Трек попал на вершину чарта Hot 100, что сделало Кэри первой женщиной, достигшей такого успеха.
Вторую строчку заняла песня „Hyperballad“ Бьорк. А на третьем месте -— „Are You That Somebody?“ певицы Алии. 4 и 5 места также достались дамам — Лиз Файр и Мисси Эллиотт соответственно.
Полностью список можно увидеть здесь. И разумеется, не согласиться с ним.