30.09.2022, 10:45
Гудков в бегах? Комика заметили в Узбекистане(4)
ФОТО: Youtube
Актера и юмориста Александра Гудкова заметили в Узбекистане. Об этом сообщает Mash.
На опубликованной фотографии видно, как артист прогуливается по улицам Ташкента. „Он не стоит в очередях, ведь выбрал не самое популярное направление“, — пишет издание.
Ранее Алена Жигалова заявила, что Гудков покинул Россию и уехал в Турцию. По словам блогерши, причиной могло стать возможное возбуждение уголовного дела после скандальной пародии на клип SHAMAN „Я русский“. Я с объявлением мобилизации в России поводов покинуть страну стало только больше.