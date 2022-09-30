Гудков в бегах? Комика заметили в Узбекистане

На опубликованной фотографии видно, как артист прогуливается по улицам Ташкента. „Он не стоит в очередях, ведь выбрал не самое популярное направление“, — пишет издание.

Ранее Алена Жигалова заявила, что Гудков покинул Россию и уехал в Турцию. По словам блогерши, причиной могло стать возможное возбуждение уголовного дела после скандальной пародии на клип SHAMAN „Я русский“. Я с объявлением мобилизации в России поводов покинуть страну стало только больше.