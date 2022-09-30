„Три дня достают“: Игорь Скляр опроверг новость о своей отправке на фронт

„Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до Машкова, я в том числе“, — сказал артист, комментируя появившиеся слухи.

Скляр также добавил, что он вряд ли подпадает под частичную мобилизацию. Во-первых, возраст уже не тот, а во-вторых, его военно-учётной специальности — „рядовой-кавалерист“ — сейчас уже нет.

Кстати, на днях СМИ сообщили, что повестка из военкомата пришла бывшему боксёру и действующему депутату Николаю Валуеву. Однако это не повестка о мобилизации: Валуева ещё в середине сентября, до объявления оной, позвали для уточнения данных.