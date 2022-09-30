„Три дня достают“: Игорь Скляр опроверг новость о своей отправке на фронт(5)
Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию об отъезде в зону военных действий. Об этом 64-летний актёр сообщил RT. Он отметил, что этими слухами его уже „три дня достают“ журналисты.
„Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до Машкова, я в том числе“, — сказал артист, комментируя появившиеся слухи.
Скляр также добавил, что он вряд ли подпадает под частичную мобилизацию. Во-первых, возраст уже не тот, а во-вторых, его военно-учётной специальности — „рядовой-кавалерист“ — сейчас уже нет.
Кстати, на днях СМИ сообщили, что повестка из военкомата пришла бывшему боксёру и действующему депутату Николаю Валуеву. Однако это не повестка о мобилизации: Валуева ещё в середине сентября, до объявления оной, позвали для уточнения данных.