Эстонский фильм „Калев“ претендует на Оскар! Режиссер Ове Мустинг: я удивлен и восхищен

„Я удивлен и восхищен, - говорит Ове. Это большая честь - быть номинированным на международную премию „Оскар“. Но каждый год от каждой страны отбирается по одному фильму - дойдут ли они до конца, это уже другой вопрос. Это, конечно, здорово и замечательно, но сначала нужно чего-то добиться“.

Фильм „Калев“ рассказывает о пути тогдашней эстонской баскетбольной команды к званию чемпионов СССР в 1991 году. „Я сам в то время был 14-летним мальчиком и помню все эти события по телевизору, - говорит Ове. „Этот фильм полон фактов, это была очень важная веха на пути к восстановлению независимости, которую просто необходимо было зафиксировать“.

У Мустинга в разработке новые проекты, но сначала он хочет восстановиться после работы над „Калевом“, на которую у него ушло шесть лет.