30.09.2022, 14:45
В Крыму обворовали дом певца Данко
ФОТО: Youtube
Супруга певца Данко Мария Силуянова в беседе с „КП“ сообщила, что грабители проникли на территорию дома пары в Ялте.
По словам жены артиста, она находилась в доме с шестилетним сыном и крепко спала, из-за чего не заметила, что на участке оказались посторонние. „Сегодня я вышла из дома, смотрю — ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было — приехали только через час“, — рассказала она.
Позже Силуянова вместе со строителями осмотрела участок и ужаснулась: неизвестные украли раскладную лестницу и детский велосипед. „Да этот ущерб мне совсем не важен. Но спокойнее мне от этого не стало“, — говорит жена Данко. Теперь дом певца охраняют сторожевые собаки.