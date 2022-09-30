В Крыму обворовали дом певца Данко

По словам жены артиста, она находилась в доме с шестилетним сыном и крепко спала, из-за чего не заметила, что на участке оказались посторонние. „Сегодня я вышла из дома, смотрю — ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было — приехали только через час“, — рассказала она.