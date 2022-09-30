Шоубиз
30.09.2022, 14:45

В Крыму обворовали дом певца Данко

 
Данко
Данко
ФОТО: Youtube

Супруга певца Данко Мария Силуянова в беседе с „КП“ сообщила, что грабители проникли на территорию дома пары в Ялте.

По словам жены артиста, она находилась в доме с шестилетним сыном и крепко спала, из-за чего не заметила, что на участке оказались посторонние. „Сегодня я вышла из дома, смотрю — ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было — приехали только через час“, — рассказала она.

Позже Силуянова вместе со строителями осмотрела участок и ужаснулась: неизвестные украли раскладную лестницу и детский велосипед. „Да этот ущерб мне совсем не важен. Но спокойнее мне от этого не стало“, — говорит жена Данко. Теперь дом певца охраняют сторожевые собаки.

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