30.09.2022, 16:00
„Американский пирог“ вернется
ФОТО: Youtube
Кинокомпания Universal разрабатывает новую часть известной франшизы „Американский пирог“. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В качестве сценариста и режиссера выступит Сухата Дэй, известная по работе над проектами „Бруклин 9-9“, „Баффи — истребительница вампиров“, „Везунчик Сэм“. Детали сюжета еще не раскрыты, но история основана на „оригинальной подаче проекта“ и описывается как „свежий взгляд на историю“. Актерский состав тоже неизвестен.
Первая часть „Американского пирога“ вышла на экраны в 1999 году. Ее сняли братьями Пол и Крис Вайц, для которых проект стал режиссерским дебютом.