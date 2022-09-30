„Американский пирог“ вернется

В качестве сценариста и режиссера выступит Сухата Дэй, известная по работе над проектами „Бруклин 9-9“, „Баффи — истребительница вампиров“, „Везунчик Сэм“. Детали сюжета еще не раскрыты, но история основана на „оригинальной подаче проекта“ и описывается как „свежий взгляд на историю“. Актерский состав тоже неизвестен.