ФОТО | Томми Кэш побывал на показе мод в Париже вместе со всемирно известной звездой

Acne Studios - стокгольмский дом моды с мультидисциплинарным подходом, основанный Йонни Йоханссоном. Коллекции Acne Studios включают в себя готовую одежду для мужчин и женщин, обувь, аксессуары и джинсовую одежду, говорится на сайте модного дома. Презентация коллекции Дома моды весна 2023 состоялась во Дворце Токио, где была расстелена светло-розовая ковровая дорожка, сообщает Vogue.

Рэпер Томми Кэш также занял место в толпе, прибыв на красном Ferrari. На видео Кэш ест банан, а Кайли Дженнер стоит на заднем плане. „Кто-нибудь может помочь мне найти эту девушку на видео?“ спросил рэпер в загруженном видео на TikTok. Видео, размещенное 18 часов назад, набрало почти 60 тысяч просмотров и имеет более 5700 лайков.

Томми также продемонстрировал наряд, в котором он был на показе мод, в своем аккаунте в Instagram. Мужчина одет в красную водолазку, брюки и обувь в тон. На фотографии Кэш лежит на одной из кроватей, которые присутствовали на показе мод.

Кайли Дженнер надела на мероприятие серо-белое платье в пол с длинными рукавами. Дженнер также надела модные солнцезащитные очки, которые можно заметить на видео Кэша в TikTok.