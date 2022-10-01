Лекция секс-тренера Эпп Кярсин в Таллиннском университете вызвала возмущение в социальных сетях

Сообщение университета в социальных сетях вызвало бурю негодования среди комментаторов, которые спрашивают, почему Кярсин должна читать лекции о сексуальности в Таллиннском университете. „При всем уважении, Эпп Кярсин действительно не место в академическом учреждении“, - пишет один из комментаторов. Другой задается вопросом, тратит ли университет свои деньги на лекцию Кярсин. „Неужели на презентации таких дам тратится финансирование научных исследований?“, - выражает свое недовольство один из комментаторов. „По крайней мере, теперь понятно, почему вы попросили увеличить финансирование исследований. Необразованные „эксперты“, как правило, стоят дороже ученых“, - говорит другой комментатор.