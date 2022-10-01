Секс
01.10.2022, 11:45

Лекция секс-тренера Эпп Кярсин в Таллиннском университете вызвала возмущение в социальных сетях

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EPP KÄRSIN
EPP KÄRSIN
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В рамках Дня здоровья вчера днем секс-тренер Эпп Кярсин прочитала в Таллиннском университете лекцию на тему „Сексуальность и осознанность - прекрасная сторона жизни“. Университет разместил информацию о лекции в социальных сетях, но возмущение по поводу нее начало распространяться в комментариях. Свое мнение высказали также политик Зюлейха Измайлова и секс-консультант Рита Хольм.

Сообщение университета в социальных сетях вызвало бурю негодования среди комментаторов, которые спрашивают, почему Кярсин должна читать лекции о сексуальности в Таллиннском университете. „При всем уважении, Эпп Кярсин действительно не место в академическом учреждении“, - пишет один из комментаторов. Другой задается вопросом, тратит ли университет свои деньги на лекцию Кярсин. „Неужели на презентации таких дам тратится финансирование научных исследований?“, - выражает свое недовольство один из комментаторов. „По крайней мере, теперь понятно, почему вы попросили увеличить финансирование исследований. Необразованные „эксперты“, как правило, стоят дороже ученых“, - говорит другой комментатор.

Скандал несколько сбавил обороты благодаря обстоятельному комментарию, в котором говорится, что о Кярсин пишут в уничижительной форме на основе ложных представлений. „Согласно публичной информации, Эпп Кярсин читает такие лекции бесплатно. Так что, учитывая бюджет, это был бы хороший выбор, если бы на этот раз он был бесплатным“, - говорит комментатор.

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