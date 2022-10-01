ГАЛЕРЕЯ | В Таллиннской школе музыки и балета состоялось торжественное открытие, на церемонии присутствовал президент Эстонии

На концерте состоялась премьера композиции Тауно Айнтса „Творец, ученый, художник“ с текстом Урмаса Леннука. Концертное представление проходит под руководством Теэта Каска и дирижера Андреса Кальюсте. В течение вечера также выступали музыканты и танцоры MUBA. После этого в саду Вайкузе Таллиннской школы музыки и балета состоялась презентация инсталляции Heli-X.

Таллиннская школа музыки и балета образовалась в результате слияния Таллиннской музыкальной гимназии, Таллиннской музыкальной школы имени Георга Отса и Таллиннской балетной школы. Уникальная школа сочетает в себе начальное, среднее и профессиональное образование в различных его формах. В MUBA будут обучаться 675 студентов, более 100 из которых приедут из-за пределов столицы и будут жить в общежитиях школы.