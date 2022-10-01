Шоубиз
01.10.2022, 13:16

Яна Чурикова „похоронила“ „Фабрику звезд“

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Я. Чурикова
Я. Чурикова
ФОТО: Youtube

Телеведущая Яна Чурикова в интервью Любови Терлецкой заявила, что сейчас шоу „Фабрика звезд“ вряд ли станет популярной передачей среди россиян, так как пропала столь острая необходимость „пробиваться“ в шоу-бизнес, — пишет „Лента“.

„Сейчас в „зумерах“ ценится искренность, потому что ты должен быть тем, кем себя ощущаешь. „Фабрика“ все-таки переламывает во многом. В наше время, когда надо было пробиваться — это рабочий движок. А сейчас — ну какая „Фабрика звезд“?“ — высказалась Чурикова.

Вместе с этим она признала, что периодически слышит слухи о возможном возрождении шоу. Однако Чурикова убеждена, что передача „умерла“. По ее словам, сейчас люди становятся популярными, когда производят тот контент, который им близок.

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