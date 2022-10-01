01.10.2022, 13:16
Яна Чурикова „похоронила“ „Фабрику звезд“(1)
ФОТО: Youtube
Телеведущая Яна Чурикова в интервью Любови Терлецкой заявила, что сейчас шоу „Фабрика звезд“ вряд ли станет популярной передачей среди россиян, так как пропала столь острая необходимость „пробиваться“ в шоу-бизнес, — пишет „Лента“.
„Сейчас в „зумерах“ ценится искренность, потому что ты должен быть тем, кем себя ощущаешь. „Фабрика“ все-таки переламывает во многом. В наше время, когда надо было пробиваться — это рабочий движок. А сейчас — ну какая „Фабрика звезд“?“ — высказалась Чурикова.
Вместе с этим она признала, что периодически слышит слухи о возможном возрождении шоу. Однако Чурикова убеждена, что передача „умерла“. По ее словам, сейчас люди становятся популярными, когда производят тот контент, который им близок.