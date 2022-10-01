Яна Чурикова „похоронила“ „Фабрику звезд“

„Сейчас в „зумерах“ ценится искренность, потому что ты должен быть тем, кем себя ощущаешь. „Фабрика“ все-таки переламывает во многом. В наше время, когда надо было пробиваться — это рабочий движок. А сейчас — ну какая „Фабрика звезд“?“ — высказалась Чурикова.