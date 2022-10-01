Рождество в Англии под угрозой

Британские фермеры предупреждают, что традиционный рождественский ужин с индейкой может не состояться у большинства жителей страны из-за того, что на птицефермах Англии и Уэльса распространяется птичий грипп. Великобритания борется с крупнейшей вспышкой птичьего гриппа в своей истории - за последний год здесь забито более 3 миллионов цыплят, индеек и уток для того, чтобы остановить распространение этого заразного заболевания.

Целые графства уже объявлены зонами профилактики птичьего гриппа, а всем владельцам птиц приходится соблюдать строжайшие правила биобезопасности, включая изоляцию домашних птиц от диких популяций и ограничение доступа на фермы посетителей. На фоне опасений по поводу очередной волны заражений могут вводиться и более строгие ограничения. Особенно в ближайшие недели, когда страну посетят стаи перелётных птиц.

Один фермер признался, что напуган предстоящими неделями. А другой рассказал, что многие рождественские ужины уже невозможны после огромной выбраковки индейки. К примеру, по распоряжению властей только на одной ферме в графстве Норфолк будет в ближайшее время забито 65 000 индеек.