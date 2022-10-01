01.10.2022, 16:00
Стас Михайлов и Слава потратили миллионы на липосакцию(2)
ФОТО: Youtube
Российские певцы стараются выглядеть стройнее. Практически одновременно появилась информация о том, что под нож пластического хирурга легли Стас Михайлов и певица Слава.
Стас Михайлов сделал липосакцию в области живота, подбородка, боков и груди. Точно неизвестно, во сколько обошлось Михайлову хирургическое вмешательство. Сообщается, что певец мог потратить порядка 20 тыс. евро (более миллиона рублей).
Слава же потратила почти в три раза больше. „Я просто в последнее время столько ела и столько пила, что удивляюсь, как 100 килограммов не набрала за эти несколько лет… Мне можно было заняться спортом, сесть на диету, и я бы реально пришла в себя. А потом решила и сделала!“, — сообщила певица.