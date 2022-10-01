Стас Михайлов и Слава потратили миллионы на липосакцию

Слава же потратила почти в три раза больше. „Я просто в последнее время столько ела и столько пила, что удивляюсь, как 100 килограммов не набрала за эти несколько лет… Мне можно было заняться спортом, сесть на диету, и я бы реально пришла в себя. А потом решила и сделала!“, — сообщила певица.