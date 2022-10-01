Пугачева и Галкин продают замок в Подмосковье

Риэлтор Ирина Антипова уверена, что если уехавшее за границу семейство решится на продажу, задача будет сложной. „Не секрет, что замок семейства очень своеобразно возведен, и если кто-то надумает его купить, то исключительно из любви к певице. Может, под какой-то музей в ее честь“, — поделилась она мнением.

Кроме оригинальной архитектуры, продолжила Антипова, помешать продаже могут связанные с парой скандалы. „Эта пара сейчас в зоне риска, связываться решится не каждый. Активности покупателей нет, рынок встал. Сейчас в ходу только самый дешевый сегмент, люди берут квартиры в ипотеку и то при условии, что она одобрена под низкий процент“, — объяснила она.