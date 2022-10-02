Умер режиссер цирка Дю Солей и создатель шоу „Я“ Филиппа Киркорова Франко Драгоне

Бельгийский режиссер Франко Драгоне скончался 30 сентября в Каире от сердечного приступа. Он был худруком креативной компании Dragone, которая специализируется на создании шоу. Постановщик реализовывал свои идеи по всему миру, например, последнее крупное шоу Драгоне состоялось в Дубае на сцене 10-этажного театра в 2017 году.

„Не стало великого Франко Драгоне. <...> [Он] человек, чье видение, по сути, создало Cirque du Soleil, создало современное, но в то же время классическое сценическое искусство“, — написал в соцсетях Киркоров.

Артист отметил, что до встречи с Драгоне он был „совсем другим“, а после — приблизился к сценическому абсолюту. „Вечных тебе аплодисментов, гений“, — закончил пост Киркоров.