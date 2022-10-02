Шоубиз
02.10.2022, 10:07

Настасья Самбурская: отказ от алкоголя — и никакой тревожности

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Н. Самбурская
Н. Самбурская
ФОТО: Youtube

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram призналась, что пожизненный отказ от алкоголя и ванны с магниевой солью помогают ей бороться с тревожностью.

„Ванны с магниевой солью. Массаж. Шарко. Работа. Тренировки. Витамины. Сон. Хобби. Полный пожизненный отказ от алкоголя“, — перечислила Самбурская.

Она добавила, что у нее „невероятная“ сила воли, которая помогает ей добиваться своих целей и не отказываться от принятых решений. По ее словам, справиться с тревожными состояниями ей также помогает отказ от новостей.

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