02.10.2022, 10:07
Настасья Самбурская: отказ от алкоголя — и никакой тревожности(6)
ФОТО: Youtube
Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram призналась, что пожизненный отказ от алкоголя и ванны с магниевой солью помогают ей бороться с тревожностью.
„Ванны с магниевой солью. Массаж. Шарко. Работа. Тренировки. Витамины. Сон. Хобби. Полный пожизненный отказ от алкоголя“, — перечислила Самбурская.
Она добавила, что у нее „невероятная“ сила воли, которая помогает ей добиваться своих целей и не отказываться от принятых решений. По ее словам, справиться с тревожными состояниями ей также помогает отказ от новостей.