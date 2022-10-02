Выступившая в прямом эфире против войны экс-редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста(10)
В марте бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова шокировала зрителей. Она появилась во время новостей, идущих в прямом эфире, с антивоенным плакатом.
Сейчас 44-летняя журналистка должна находиться под домашним арестом. Такую меру пресечения ей назначил Басманный суд Москвы за „дискредитацию российской армии“. Однако Овсянникова сбежала, прихватив с собой 11-летнюю дочь.
Её бывший муж рассказал, что не знает, куда могла отправиться его экс-супруга. Ранее Овсянникова говорила, что хочет снова уехать за границу. Однако Игорь наложил запрет на выезд ребенка в другие страны. Кроме того, у дочери нет заграничного паспорта.
По словам мужчины, Марина Овсянникова еще 29 августа „похитила“ дочь. Он говорит, что девочка уже месяц не ходит в школу. Бывший супруг журналистки не знает, где находится ребенок.