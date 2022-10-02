Создатели фильма „Аптекарь Мельхиор“ выпустили сцену, которая осталась за кадром саги

„Одна из особенностей кинематографа - это искусство отказа. Самый простой способ объяснить это - сравнить со строительством дома. Сначала здание строится именно так, как было задумано архитектором и дизайнером. Когда дом закончен, больше ничего не нужно делать. Нельзя передвигать полы или менять положение окон“, - говорит Эльмо Нюганен TV3, объясняя, почему иногда запланированную сцену в фильме приходится опускать.

„Однако фильм может абсолютно измениться вплоть до последней минуты. Иногда вы проделали отличную работу, закончили монтаж фильма, но как режиссер вы понимаете, что где-то все еще что-то не так. Что-то слишком много. Именно тогда вступает в игру искусство отказа - вы должны вырезать что-то из фильма ради лучшего целого. Если речь идет о нескольких секундах, это не так уж плохо. Но если вам приходится отказываться от целых длинных сцен, режиссер должен быть на 1000 процентов уверен, что жертва действительно оправдана“.

Нюганен добавил, что когда ты много работал над режиссурой, съемками, монтажом и саундтреком к сцене, у тебя должно быть тяжело на сердце, потому что вырезанная сцена сделала фильм гораздо более динамичным и захватывающим.

Удаленную сцену можно посмотреть здесь.

Кинотрилогия „Аптекарь Мельхиор“ основана на известных романах „Аптекарь Мельхиор“. Cценаристы Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме переплели персонажей и события из книг с совершенно новыми и захватывающими поворотами, созданными для фильма.

На сегодняшний день выпущено два фильма. Первую часть посмотрели в кинотеатрах 130 000 человек. Второй фильм, который все еще идет в кинотеатрах, собрал более 70 000 зрителей. Заключительный фильм трилогии, третий полнометражный фильм „Аптекарь Мельхиор. Дочь Тимука.“ выйдет в следующем году.