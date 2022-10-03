В Таллинне откроется выставка, посвященная истории гламурных сумочек

Выставка элегантных экспонатов из итальянских частных коллекций рассматривает эволюцию дамских сумочек за последние сто лет и то, как за это время менялась роль женщины в обществе. Публика сможет увидеть и типичные сумочки каждого периода, и образцы нестареющей классики, ставшие объектами вожделения. На экспозиции также представлены модели, прославленные такими знаменитостями, как Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, принцесса Диана, и другими иконами стиля.

Дизайн современной сумочки сформировался в ХХ веке под влиянием не только искусства, веяний моды, появления новых материалов, но и социальных перемен, например эмансипации женщин и их более масштабного трудоустройства. В 1920-х сумочка стала модным спутником каждой женщины. За последние сто лет она превратилась в неотъемлемый компонент стиля. „Сумочка может быть не только практичным аксессуаром на каждый день, но и дорогим люксовым символом статуса, ярким декоративным элементом дизайна или выразительным социальным заявлением. Сумочка – это нечто большее, чем модный или утилитарный предмет; она говорит о чувстве стиля владелицы, ее образе жизни, социальном статусе, а также складе ума, идентичности и мировоззрении. Оригинальные сумочки разных периодов стали крайне ценными коллекционными экземплярами“, – комментирует координатор выставки Керсти Колль.

На выставке представлены 50 оригинальных сумочек таких знаменитых модных домов, как Hermés, Gucci, Dior, Fendi, Vuitton, Chanel, Chloé, Roberta di Camerin, а также творчество дизайнеров Джудит Лейбер, Карла Лагерфельда, Александра Маккуина, Джона Гальяно, Марка Джейкобса, Вали Мохаммеда Барреха, Рикардо Тиши, Фриды Джианинни, Лулу Гиннес и других. Дух эпохи подчеркивают костюмы и фотографии. К выставке приурочено издание богато иллюстрированного каталога на эстонском и английском языках, а также программы для публики и образовательные мероприятия. Первая экскурсия с куратором состоится уже в понедельник 10 октября, в международный день сумочек.