Tопчик
03.10.2022, 12:35

Полиция готовит уголовное дело в отношении Ксении Собчак

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Ксения Собчак
Ксения Собчак
ФОТО: EVGENY FELDMAN | REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в действиях известной журналистки распространение фейков о государственной власти Российской Федерации. Материалы направлены в Следственный комитет.

Некоторые источники сообщают, что речь идет о фейке „про государственное финансирование фестивалей“.

В начале сентября полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Виталия Манского. Режиссер в беседе с Ксенией на ее YouTube-канале „Осторожно: Собчак“ рассказал о том, что якобы на Московском международном кинофестивале „воруется не меньше 85% бюджета“.

Реакция последовала достаточно быстро: на кинодеятеля завели уголовное дело, а следом объявили в розыск. В качестве свидетеля по упомянутому выше делу была допрошена как раз интервьюер — Ксения Собчак, но теперь, видимо, телеведущая может получить новый статус в процессе.

Источник: StarHit

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