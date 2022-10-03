Полиция готовит уголовное дело в отношении Ксении Собчак

В начале сентября полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Виталия Манского. Режиссер в беседе с Ксенией на ее YouTube-канале „Осторожно: Собчак“ рассказал о том, что якобы на Московском международном кинофестивале „воруется не меньше 85% бюджета“.