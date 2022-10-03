Полиция готовит уголовное дело в отношении Ксении Собчак(3)
Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в действиях известной журналистки распространение фейков о государственной власти Российской Федерации. Материалы направлены в Следственный комитет.
Некоторые источники сообщают, что речь идет о фейке „про государственное финансирование фестивалей“.
В начале сентября полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Виталия Манского. Режиссер в беседе с Ксенией на ее YouTube-канале „Осторожно: Собчак“ рассказал о том, что якобы на Московском международном кинофестивале „воруется не меньше 85% бюджета“.
Реакция последовала достаточно быстро: на кинодеятеля завели уголовное дело, а следом объявили в розыск. В качестве свидетеля по упомянутому выше делу была допрошена как раз интервьюер — Ксения Собчак, но теперь, видимо, телеведущая может получить новый статус в процессе.
Источник: StarHit