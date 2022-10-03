Бесплатные экскурсии, ужин без электричества и многое другое: куда пойти в октябре?

Фестиваль устриц

15 октября, Fahle Park

На фестивале можно будет попробовать более 20 различных сортов устриц (в том числе запеченных) от лучших мировых брендов. К устрицам предложат игристые вина, вина, а также, что немного удивительно, — пиво. В рамках фестиваля также можно будет послушать интересную беседу на тему „Существующие и развивающиеся тенденции в мире устриц“, каждый час будут проходить различные активности, связанные с подачей устриц, где желающие также смогут попробовать свои силы.

Помимо устриц, на территории Fahle Park можно будет попробовать различные интересные морепродукты и закуски. Вечером выступит певица Лаура, а днем ​​создавать хорошее настроение посетителям будет Бригитти Луус.



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Бесплатные экскурсии по 30 недоступным местам



15-16 октября

Архитектурное мероприятие Open House Tallinn состоится в четвертый раз 15-16 октября. Мероприятие откроет двери около 30 общественных, частных зданий, строящихся объектов и более интересных офисных и производственных зданий с помощью гидов-волонтеров. Open House Tallinn создает возможности для посещения мест, которые обычно закрыты для публики.

Все туры Open House Tallinn бесплатны (или с регистрационным взносом в размере 1 евро). Регистрация на некоторые туры начинается 1 октября, но программа уже опубликована на openhousetallinn.ee.

Open House — это глобальная серия мероприятий, цель которой — познакомить общественность с интересными общественными зданиями конкретного города, частными домами, строящимися объектами, офисными и производственными зданиями. День открытых дверей проходит более чем в 40 городах мира, в том числе: Лондоне, Нью-Йорке, Хельсинки, Мельбурне, Барселоне, Тель-Авиве, Цюрихе.



Ужин без электричества

20 октября, Fotografiska