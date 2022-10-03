Знаменитости обвиняют создателей фильма о Мэрилин Монро в эксплуатации образа „страдающей красотки“

Многие интернет-пользователи отметили, что фильм вышел сексистским и жестоким, потому что от его начала до финальных титров Монро кто-то сексуально домогается, либо наносит ей другую психологическую травму, либо она называет кого-то „папочкой“. Среди прочих картину осудил исследователь абортов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стеф Герольд — в частности, за сцены аборта „такие же ужасные, как и весь фильм в целом“. Об этом сообщает портал Spletnik со ссылкой на Variety.

Кинокритик Los Angeles Times Джастин Чанг в своей рецензии написал, что „Блондинка“ на самом деле не о Монро, а о том, чтобы заставить ее страдать. Ведущий кинокритик газеты The New York Times Манола Даргис с ним согласилась. „Учитывая все унижения и ужасы, которые Мэрилин Монро пережила за свои 36 лет, это облегчение, что она не увидит, как ее вульгарно эксплуатирует „Блондинка“ — новоявленный продукт некрофильского развлечения“.

Один из пользователей в Twitter высказался в таком же ключе:“Может, пора уже прекратить позволять мизогинным мужчинам снимать новаторское кино о женщинах, о которых они ни черта не знают?“

Подлила масла в огонь критики и Эмили Ратаковски. В социальной сети TikTok она заявила, что еще не смотрела фильм, но, основываясь на отзывах, предполагает, что это „очередной проект, который превращает женскую боль в фетиш“. По мнению модели, в обществе существует некий культ „красотки, попавшей в беду“, поэтому многих так будоражат истории Эми Уайнхаус, принцессы Дианы или Бритни Спирс. По той же причине людям нравятся рассказы о серийных убийцах и их юных жертвах.

Эмили призналась, что, будучи женщиной, она пыталась гламуризировать и собственную боль, находить в ней „что-то сексуальное“, но ей хотелось бы это изменить. Поэтому она планирует смотреть „Блондинку“ с чувством злости, а не восхищения.