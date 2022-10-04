Квартет культового французского музыканта Жана-Мари Машадо выступит в Эстонии

Пианист Жан-Мари Машадо родился в Марокко, его мать имела итальянско-испанские корни, а отец был португальцем. Таким образом, творчество этого джазового пианиста не знает национальных границ, успешно переплавляя различные культуры и языки в единое музыкальное целое. Машадо – музыкант с классическим образованием, воспитанный в духе импровизации и творчества. Ему нравится позиционировать себя как создатель современной музыки, открытый для многих направлений. В течение последних тридцати лет он культивировал джаз, писал композиции для классических составов ансамблей и участвовал в междисциплинарных проектах. Необходимым стимулом во всех музыкальных поисках послужило культурное наследие композитора: он родился и провел детство в многонациональной семье, учился классическому фортепиано у Катрин Коллар и пришел к джазовой музыке как самоучка во Франции.

Стремительная карьера Машадо вознесла его на вершину европейской джазовой сцены. На протяжении многих лет он сотрудничал с известными джазовыми музыкантами, такими как Энди Шеппард, Дэйв Либман, Паоло Фрезу, Нана Васконселос и Дидье Итурсарри. В 2007 году он основал оркестр Danzas, с которым записал альбомы „Fiesta Nocturna“ (2010) и „Pictures for Orchestra“ (2019). Его самое заметное музыкальное произведение последнего времени „L'Esprit de l'Eau“ написано для Национального симфонического оркестра Иль-де-Франс.