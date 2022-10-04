Квартет культового французского музыканта Жана-Мари Машадо выступит в Эстонии
На этой неделе в Эстонии выступит со своим квартетом один из самых ярких французских джазовых пианистов и импровизаторов Жан-Мари Машадо. Концерты пройдут с 4 по 10 октября в концертных залах Пярну, Таллинна, Йыхви, Хаапсалу и Тарту.
Пианист Жан-Мари Машадо родился в Марокко, его мать имела итальянско-испанские корни, а отец был португальцем. Таким образом, творчество этого джазового пианиста не знает национальных границ, успешно переплавляя различные культуры и языки в единое музыкальное целое. Машадо – музыкант с классическим образованием, воспитанный в духе импровизации и творчества. Ему нравится позиционировать себя как создатель современной музыки, открытый для многих направлений. В течение последних тридцати лет он культивировал джаз, писал композиции для классических составов ансамблей и участвовал в междисциплинарных проектах. Необходимым стимулом во всех музыкальных поисках послужило культурное наследие композитора: он родился и провел детство в многонациональной семье, учился классическому фортепиано у Катрин Коллар и пришел к джазовой музыке как самоучка во Франции.
Стремительная карьера Машадо вознесла его на вершину европейской джазовой сцены. На протяжении многих лет он сотрудничал с известными джазовыми музыкантами, такими как Энди Шеппард, Дэйв Либман, Паоло Фрезу, Нана Васконселос и Дидье Итурсарри. В 2007 году он основал оркестр Danzas, с которым записал альбомы „Fiesta Nocturna“ (2010) и „Pictures for Orchestra“ (2019). Его самое заметное музыкальное произведение последнего времени „L'Esprit de l'Eau“ написано для Национального симфонического оркестра Иль-де-Франс.
Последний альбом Машадо, названный мелодичным словом „Majakka“ (по-фински „маяк“), объединяет произведения, в течение долгих лет воспринимавшиеся как необычные оттенки его музыкальных поисков, подпитываемых богатым культурным наследием композитора. Это жизненные и музыкальные события, ведущие музыканта по его пути словно огни маяка. Из раннего творчества в этот альбом вошли его „Bolinha“, „Um vento leve“ и „Emoção de alegria“, вдохновленные бразильской музыкой и испанскими импрессионистами. Композиция „Les yeux de Tangati“ написана в дуэте с выдающимся саксофонистом Дэйвом Либманом. В создании „Gallop Impulse“ из более раннего альбома „Impulse Songs“ (студия Hortus, 2018) участвует зарби-исполнитель Keyvan Chemirani, музицирующий также и в „Majakka“. Альбом был записан в сентябре 2020 года на студии La Buissonne в неспокойное время, нашедшее отражение во время записи в написанных для квартета работах „Les pierres noires“, „La mer des pluies“ и „Outra Terra“.
Помимо Машадо, в составе квартета „Majakka“ выйдут на сцену известный саксофонист и флейтист Жан-Шарль Ришар, виолончелист и контрабасист Венсан Сегаль и виртуоз перкуссии Zé Luis Nascimento.