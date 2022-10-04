Московский театр подал иск против режиссера Стивена Спилберга

Московский американский театр подал иск против режиссера Стивена Спилберга на 1,5 млн долларов, сообщает портал Сноб со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Продюсер театра Александр N (Ширяев) направил соответствующий документ в Центральный суд в Южной Калифорнии. По его словам, Спилберг нарушил условия заключенного с театром контракта — режиссер прекратил поддержку учреждения в конце февраля текущего года. После этого театральная труппа, в которую входят 50 человек, осталась без инвесторов и контрактов.

„Мы не получили никаких комментариев ни от его представителей, ни от него самого. Доподлинно нам неизвестно, почему так происходит. В нормальном рабочем режиме мы перестали существовать“, — подчеркнул Александр N.

Американский театр в Москве появился в 2021 году в рамках проекта „Театры мира — в Москве“. В июне 2022-го в театр представил премьерный спектакль по мотивам голливудского киномюзикла „Ла-Ла-Ленд“. Планировалось, что репертуар Американского театра в Москве будет полностью англоязычным.